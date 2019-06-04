На участника протестов против строительства храма в Екатеринбурге завели уголовное дело

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное делопроизводство об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) в отношении екатеринбуржца Станислава Мельниченко, участвовавшего в акциях против возведения храма в центре города, поделился у себя в Telegram юрист "Агоры" Павел Чиков.

На данный момент Мельниченко находится под подпиской о невыезде, его уже вызывали на несколько допросов.

Следователи полагают, что во время протестного мероприятия екатеринбуржец "публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты" в адрес правоохранителя, являющегося пресс-сотрудником одного из городских отделений полиции.

Чиков уверен, что возбуждение уголовного дела в данном случае - чрезмерно жесткая форма реакции властей.

В конце мая Мельниченко первым среди всех участников протеста оштрафовали на 12 тысяч рублей по "протестной" статье 20.2 КоАП.

Против строительства религиозного объекта в сквере у Театра драмы выступили 74% опрошенных екатеринбуржцев. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм святой Екатерины в центре города возводить не станут, однако мэр столицы Урала Александр Высокинский заявил, что площадку из списка вероятных мест для строительства исключать не будут.

Недовольство екатеринбуржцев строительством храма в сквере спровоцировало массовые протесты в середине мая. За неделю были задержаны около сотни человек, несколько десятков оштрафовали и арестовали.