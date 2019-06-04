"Левада-центр": У россиян растет желание участвовать в протестах

Четверть (27%) порошенных социологами "Левада-центра" россиян заявили о готовности выходить на протестные акции, призванные заявить о падении уровня жизни, извещают "Ведомости", ознакомившиеся с результатами опроса.

В свою очередь подавляющее большинство граждан РФ - 69% - в митингах участвовать не готовы. 24% не исключили, что когда-нибудь выйдут на улицы с политическими требованиями, однако 71% респондентов полагают, что сделают это маловероятно.

Примечательно, но 87% опрошенных в последние несколько месяцев не видели в своих городах никаких крупных манифестов. Между тем о борьбе екатеринбуржцев с застройкой сквера храмом знают 42% россиян, почти столько же (41%) - ничего не слышали, внимательно следят за событием 17%.

О протестах против свалки в Шиесе в Архангельской области известно немногим: 61% респондентов признались, что не понимают, о чем идет речь.