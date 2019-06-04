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Новости

11:37

"Левада-центр": У россиян растет желание участвовать в протестах

фото ЗакС политика "Левада-центр": У россиян растет желание участвовать в протестах

Четверть (27%) порошенных социологами "Левада-центра" россиян заявили о готовности выходить на протестные акции, призванные заявить о падении уровня жизни, извещают "Ведомости", ознакомившиеся с результатами опроса.

В свою очередь подавляющее большинство граждан РФ - 69% - в митингах участвовать не готовы. 24% не исключили, что когда-нибудь выйдут на улицы с политическими требованиями, однако 71% респондентов полагают, что сделают это маловероятно.

Примечательно, но 87% опрошенных в последние несколько месяцев не видели в своих городах никаких крупных манифестов. Между тем о борьбе екатеринбуржцев с застройкой сквера храмом знают 42% россиян, почти столько же (41%) - ничего не слышали, внимательно следят за событием 17%.

О протестах против свалки в Шиесе в Архангельской области известно немногим: 61% респондентов признались, что не понимают, о чем идет речь.

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14:38   Oloffson   konstantinbelyaev1991246uqy6@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

14:30    
14:12. Дело совершенно не в пенсионной реформе, которую я лично поддерживаю и одобряю! Падение рождения детей в России связано с геноцидом российского народа, прежде всего, русского в 90- годы, устроенного прозападными либералами во главе с Ельциным, когда Россия вымирала, численность населения уменьшалась на МИЛЛИОН в год, детей не рожали, а соответственно сейчас почти нет мам и пап детородного возраста - рожать НЕКОМУ!!! Вторая причина в ГОМОСЕКСУАЛИЗМЕ, так как миллионы(!!!!!!!!) потенциальных женихов и возможных пап ушли в жопники...

14:12    
Число рожденных в России в 2018 году детей по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 15,3%. Закономерный промежуточный итог путинской пенсионной реформы. Потенциальные родители сегодня вынуждены выбирать между накоплениями на свою предпенсионную старость и рождением детей, на которых придётся потратить эти накопления. В современном укладе нуклеарной семьи никто не гарантирует нормальную жизнь пожилых людей. Да, к тому же, падают реальные доходы населения. Путин сделал выбор в пользу демографической смерти России.

13:54    
13:30 То, что для вас социализм - "октябрята-пионеры" и "зарница-стройотряды", периода позднего Брежнева, многое объясняет. Ваши личные положительные воспоминания заслоняют суть вопроса: могут ли в наше время быть использованы догмы марксизма-ленинизма (брежневской интерпретации) для создания в России жизнеспособного государственного устройства? Я уже не говорю про сталинизм, с его извращениями. Попытки вернуть правящую КПСС, плановую экономику, госмонополии почти во всех областях хозяйственной жизни, идеологические контроль и регулирование всего, вплоть до личной жизни людей и т.д. - в современной России уже невозможны. Ваша ностальгия бесплодна.

13:30    
12:48. Вы постоянно несёте бред о якобы социализме в Скандинавии и Финляндии, где реально КАПИТАЛИЗМ с повышенным уровнем социальных благ для граждан! С ещё большей клеветой и злобой несёте чушь об ИСТИННОМ социализме, описанном подробно в работах Маркса и Ленина! Я лично "сделан" в СССР, как поёт О. Газманов, и очень этому рад и горд! Ностальгирую по октябрятским звёздочкам, пионерским отрядам, игре "Зарница, Ленинскому Комсомолу, студенческим стройотрядам и тд. итп. СССР был не идеальным обществом, но их не существуют в мире!!!!!!!

12:48    
12:34 Конечно - на путь социализма! Такого, как в странах Скандинавии и Финляндии, но не того, по которому ностальгируете вы: с массовыми репрессиями, пытками подозреваемых, судебными решениями на основании оговоров и самооговоров, расстрелами по решению троек, культами личности вождей, промыванием мозгов народу государственной мифологией, равенством в бедности и нещадной эксплуатацией под угрозой УК, спецраспределением для госноменклатуры и других неотъемлемых черт сталинского ада.

12:34    
12:25. Восстановление социального равенства граждан РФ, хотя бы относительного, возможно только при возвращении России на путь социализма! Всё остальное в борьбе с материальным расслоением россиян совершенно бесполезно, даже смена Путина...Буржуи своего не упустят!

12:25    
12:10, Поскольку олигархи нарушают взятые имм от имени государства социальные обязательства, в частности, у людей,проработавших по 35-40 лет отнимают (посредством своих ставленников в Госдуме) 5 лет от пенсии (с определенной вероятностью, последние в их жизни). О люди всю жизнь надеялись отдохнуть на пенсии. В результате, люди перестают верить в то, что и оставшиеся обязательства  олигархатом не станут нарушать и далее, будут работать по серому или по черному, возможно, лишая богатеев возможности дополнительно позолотить крышу дворцу или корпус яхте, и к нашему общему сожалению, осла[цензура]я и так доведенную, на мой взгляд, экономику.

12:10    
11:54. Материальное расслоение населения есть во всех капиталистических странах! К примеру, в США 50 миллионов(!!!!!!) граждан живут по карточкам на продукты и тд. Во Франции сотни тысяч бездомных живут под мостами в коробках от телевизоров и холодильников и тд. Надо было хорошо работать, платить всю жизнь налоги, чтобы иметь хорошую пенсию к старости...Вот сейчас по официальной статистике 27 миллионов(!!!!!!!!!!!!!!) россиян трудоспособного возраста не платят совершенно налоги, а потом выйдя на пенсию будут плакать как Вы, что пенсия-маленькая...

11:54    
Мне не хватает денег от пенсии и без полетов на курорты. Лекарства в аптеке дорогие. К врачам специалистам сложно попасть в бесплатной поликлинике, медицинские исследования сложно бесплатно провести, особенно работающим людям. С ужасом думаю о том, что ремонт в жилище делать нужно, а денег не хватает и, если не дай бог холодильник "полетит" или стиральная машина, то уж до каких полетов на дорогие курорты. Значит совсем маленькие пенсии у нас в РФ, если семьям с детьми хватает на дорогущие курорты как пишет предыдущий писака.

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