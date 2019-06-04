Врио главы комитета по природопользованию назначен Денис Матвеев

Бывший заместитель главы Василеостровского района Денис Матвеев, перешедший на работу в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в августе 2018 года, стал временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

До того, как занять должность в "островной" администрации, он был первым замглавы Пушкинского района.

27 мая временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов упразднил в должности председателя комитета по природопользованию Игоря Григорьева: чиновник уволился по собственному желанию.

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