Суд отклонил апелляцию и оставил члена "Голоса" Романа Удота под домашним арестом Суд второй инстанции оставил решение столичного Химкинского райсуда в силе и апелляцию защиты на домашний арест члена движения "Голос" Романа Удота отклонил, сообщается в Twitter "ИА Закон". Столичные полицейские задержали Удота 20 мая, вероятнее всего, из-за его стычки с журналистами НТВ. В ходе конфликта Удоту не понравилось, что его фиксируют на видеокамеру в телефоне без его согласия. Он вырвал гаджет из рук снимавшей его корреспондентки телеканала, что впоследствии и "зачлось" ему как кража мобильного устройства. Кроме того, ему вменяется угроза убийством, якобы озвученная им в ходе инцидента. 22 мая Удота отправили под домашний арест. Правозащитный центр "Мемориал" признал общественника политическим заключенным. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен