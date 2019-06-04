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Новости

13:25

Рогозин хочет дать президенту возможность руководить страной через "Государево око"

фото ЗакС политика Рогозин хочет дать президенту возможность руководить страной через "Государево око"

Президент России получит полный доступ к проекту «Государево око», с его помощью можно будет в режиме реального времени наблюдать за ситуацией в регионах, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По словам Рогозина, таким образом глава государства может видеть, что реально происходит «со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами» и многим другим в регионах. «Думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени», - сказал глава «Роскосмоса».

Создаваемую систему Рогозин назвал «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства». По его словам, такой же доступ к данным системы должен имеет кабинет министров.

О разработке «Государева ока» Рогозин сообщал в январе. По его словам, эта система позволит видеть через снимки из космоса очень высокого разрешения динамику изменений любых процессов на Земле. Глава «Роскосмоса» предположил, что с помощью этого проекта, к примеру, можно будет искать эпицентры лесных пожаров.

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14:37   Oloffson   konstantinbelyaev1991246uqy6@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

14:21    
Рогозин хочет предложить президенту увлекательное реалити-шоу, в котором можно наблюдать освоение Сибири региональными властями подсечно-огневым методом.

13:40    
В России надо обязательно ужесточать контроль и усиливать наказание за низкую исполнительность, халатность, безответственность, саботаж, вредительство и тд. Действовать надо исключительно по-Сталински, чтобы сделать Россию  супер мировой державой! Ведь он смог добиться, что Россия в 1949г., восстановив разрушенное народное хозяйство после войны, вышла на 2-е место по ВВП(10% от мирового уровня), не имея ЭКСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА(!!!!!!!!!!!!!!!), а сейчас при либеральном бардаке Россия делит позорное 11-12 место с малюсенькой Ю.Кореей, имея лишь 2% мирового ВПП...Позор!!!

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