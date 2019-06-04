Верхний Лебяжий мост "подлатают" за 25 млн рублей Обслуживающая городские переправы компания "Мостотрест" заключила контракт на капитальный ремонт Верхнего Лебяжьего моста за 25,3 млн рублей, поделились в пресс-службе организации. Тендер достался фирме "Реставрация и реконструкция архитектурного наследия". Ей предстоит завершить полное обновление переправы к 30 ноября текущего года. В обязанности подрядчика входит замена асфальтового полотна на дорожной части моста, нанесение разметки, реставрация гранитных элементов тротуара и металлодекора. Необходимо также отмыть гранитные плиты-опоры, карнизные блоки и свод переправы. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен