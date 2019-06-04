"Единственный конкурент Беглова": "Коммунисты России" выдвинули Машковцева кандидатом в градоначальники

Как и обещали, представители партии "Коммунисты России" официально избрали экс-главу Камчатского края Михаила Машковцева своим кандидатом в губернаторы Северной столицы. Документы Машковцев собирается отнести в Горизбирком 5 июня.

"У нас очень серьезный кандидат. Из всех других, выдвинутых на сегодня, он единственный, кто может конкурировать с Бегловым, поскольку Михаил Борисович также, как и Александр Дмитриевич, имеет опыт управления регионом. Если власть будет препятствовать сбору муниципального фильтра, это будет означать боязнь серьезной конкуренции", - считают в КПКР.

Кандидатуру Машковцева лично одобрил секретарь горкома партии Сергей Малинкович.

В числе пунктов предвыборной программы коммуниста значатся, например, следующие: господдержка городских заводов, работавших в советское время; создание парков и зон отдыха "по советским лекалам"; личный контроль главы города за медицинской отраслью; расселение коммуналок и другие.

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