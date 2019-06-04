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15:59

Согласование КГИОП по реконструкции Русского музея признано незаконным

фото ЗакС политика Согласование КГИОП по реконструкции Русского музея признано незаконным

Куйбышевский суд Петербурга признал незаконным согласование КГИОП проектной документации по реконструкции внутренних дворов Русского музея, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд удовлетворил иск сотрудников музея Ирины Шалиной, Надежды Пивоваровой и Михаила Золотоносова. В ноябре по этому делу им отказали в мерах предварительной защиты по этому делу.

Реконструкция Михайловского дворца, где находится музей, была запланирована с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2020 года. Сотрудники и реставраторы были обеспокоены закрытием на время перестройки ключевых экспозиций и неподготовленным переездом музейных фондов. Они опасались, что пострадают бесценные произведения искусства. Депутат Борис Вишневский в связи с информацией обращался к главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой не допустить «перекройки» исторического объекта.

В конце апреля суд провел выездное заседание, осмотрев фонды, мастерские и кладовые Русского музея.

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