На станции Шиес после столкновения с ОМОН задержаны 9 противников строительства свалки

В Архангельской области на территории, прилегающей к станции Шиес, после массового столкновения с ОМОН задержали 9 поморцев, выступающих против возведения мусорного полигона, поделился с "МБХ медиа" очевидец.

В числе задержанных - Дмитрий Пуменов, Олег Мандрыкин, Дмитрий Деменчук, Виктор Савенков, Роман Томилов, Алексей Ганичев, Добрыня Щербаков и еще два жителя Сыктывкара.

Утром участники мусорного протеста пришли на стройку с тем, чтобы помешать восстановлению снесенного ранее забора, преграждающего въезд к будущей свалке. Как пишет "7х7", работами занимались полицейские, и именно им попытались помешать активисты, встав на месте живым щитом. На помощь правоохранителями незамедлительно поспешили их коллеги и ОМОН, грубо разогнав участников протеста.

Ранее появилась информация о том, что силовики планируют снести лагерь противников строительства полигона, расположенного неподалеку от въезда на свалку.

Борьба со строительством мусорного полигона возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". После прошедших в городе митингов и продолжающихся манифестаций были массово оштрафованы местные жители. Совокупная сумма санкций превысила 1 млн рублей.