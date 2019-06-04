Злоумышленники грозились взорвать телецентр "Останкино", ГУ МВД и приёмные ЛДПР и КПРФ

В аппарат Государственной думы пришло электронное письмо, в котором неизвестные извещали о заминировании телецентра "Останкино", главного управления Министерства внутренних дел и ряда иных госучреждений, передает ТАСС.

Злоумышленники разослали аналогичные послания по 200 московским адресам, информирует "Интерфакс". По всем проводилась эвакуация. В том числе, была прервана работа столичных отделений партий КПРФ и ЛДПР.

Ни одно сообщение не подтвердилось. "Шутников" вычисляет полиция.

Последний раз в Москве "лжеминеры" напоминали о себе в конце мая. Тогда эвакуировались московские учебные заведения.

В Петербурге неизвестные - иногда представляясь именем нынешнего главы государства - чаще "тормозили" работу городских торговых комплексов и школ.