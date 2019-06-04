Собчак, Бортко и Милонов вступились за BadComedian в его суде против Kinodanz

За киноблогера Евгения Баженова (BadComedian), иск к которому подала кинокомпания Kinodanz, вступился ряд политиков и деятелей культуры – в том числе режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко, тележурналистка Ксения Собчак, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Баженов на своем YouTube-канале рассказал, что Kinodanz подала на него в суд из-за нарушения авторских прав в январе 2019 года. От блогера требуют удалить ролик с обзором фильма «За гранью реальности» и выплатить миллион рублей. По словам Баженова, когда он встречался с представителями Kinodanz, ему заявили, что он «портит им репутацию», и что за компанией «стоят очень влиятельные люди». Блогер опасается, что его канал после этого могут закрыть.

Собак в своем Telegram-канале заявил, что наблюдает за ситуацией «с ужасом». «Парня прессуют за критику, скажем так, не очень хороших фильмов, в которые вложился Минкульт. Подали в суд, требуют миллионы, грозятся [потерять] канал. Ау, чиновники, да Bad Comedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают!» - написала Собчак, призвав «остановиться».

Бортко в Facebook опубликовал обращение, как первый зампред комитета Госдумы по культуре. По его словам, любые попытки пресечь критическое восприятие кино «смертельны для отечественного кинематографа». Он призвал Баженова продолжать создавать обзоры. Бортко напомнил, что он был одним из авторов закона об авторском праве, и попросил блогера обратиться к нему напрямую.

Милонов обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой вступиться за Баженова, назвав блогера «популярным и остроумным», передает News.ru. По словам депутата, Баженов указывал на недостатки российского кино «простым языком, иногда прибегая к художественным гиперболам, но не отходя от сущностной составляющей», сыскав любовь зрителей.

Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова заявила, что ведомство не вмешивается в судебное разбирательство, передает «Интерфакс». «И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в Минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны», - сказала она.

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