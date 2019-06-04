Беглов назначил новых глав комитета по природопользованию и жилищного комитета

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил новых председателей двух комитетов: по природопользованию и жилищного.

Комитет по природопользованию возглавил Денис Беляев. Меньше суток исполняющим обязанности главы комитета значился экс-замглавы Василеостровского района Денис Матвеев. Беляев ранее был директором Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга, перед этим возглавлял Северо-Западное управление Росрыболовства, работал в администрации губернатора и в аппарате полпреда президента в СЗФО.

Главой жилищного комитета назначен Виктор Борщев. Ранее он был заместителем главы администрации Центрального района и курировал сферу ЖКХ. Борщев покинул этот пост в сентябре 2018 года, еще при губернаторе Георгии Полтавченко, став третьим ушедшим замглавы за месяц. Источник телеканала «78» сообщал, что должность он мог потерять из-за проблем с оформлением паспортов готовности к зиме. Источник утверждал, что чиновник был «не совсем в теме» жилищно-коммунального хозяйства и допускал промашки. Впрочем, после отставки Борщев оставался советником главы района.

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