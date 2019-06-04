Виталий Милонов станет экспертом форума «Свободные люди»

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов согласился принять участие в организованном демократами форуме «Свободные люди», рассказал ЗАКС.Ру один из координаторов проекта Андрей Пивоваров.

На мероприятии парламентарию придется дискутировать, в частности, с бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, депутатом Псковского областного совета Львом Шлосбергом, журналистом из «Левого фронта» Максимом Шевченко и несколькими оппозиционными депутатами ЗакСа.

- Мы старались сделать так, чтобы на форуме были представлены разные взгляды. У нас будет три панели: федеральная, региональная и муниципальная. Мы хотим, чтобы на всех панелях были люди разных взглядов, - объяснил Пивоваров.

По его словам, Милонов раздумывал над приглашением «Свободных людей» около двух дней, а потом дал свое согласие. Также организаторы форума обратились к режиссеру и депутаты Госдумы Владимиру Бортко, которого КПРФ выдвинули кандидатом в губернаторы Петербурга. Еще одно приглашение отправили депутату ЗакСа Надежде Тихоновой, которая в губернаторской гонке будет представлять «Справедливую Россию».

Уже подтвердили свое участие заявившие о намерениях участвовать в выборах главы города депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Борис Вишневский, а также бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов.

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