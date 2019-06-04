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4 июня, 19:24

Полиция обыскивает типографию из-за подозрения в печати экстремистских плакатов

фото ЗакС политика Полиция обыскивает типографию из-за подозрения в печати экстремистских плакатов

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга проводят обыск в типографии «Мигом Про» на Лиговском проспекте из-за подозрения в печати экстремистских плакатов. Об этом 4 июня ЗАКС.Ру сообщил представитель движения "Освободим Петербург" Вадим Казак.

Активист планировал 4 июня провести одиночный пикет с критикой врио губернатора Александра Беглова у ТРК «Галерея». По словам Казака, он пришел в типографию за своими плакатами для предстоящей акции. 

- Я пришел в типографию забирать плакаты, подошли сотрудники полиции. Сказали, что поступила заявка о том, что здесь якобы печатают экстремистские плакаты, и что им надо эту заявку отработать и всё проверить, - рассказал Казак.

Он уточнил, что полицейские потребовали у сотрудников типографии всю документацию для подробного изучения их деятельности. Казак выступает как «участвующее лицо», сообщил активист со ссылкой на представителя правоохранительных органов. 

Работающий на месте майор полиции не сообщил активисту, из-за каких именно плакатов проходит обыск. Баннеры Казака полиция ещё не осматривала, уточнил представитель движения "Освободим Петербург". 

Всего на месте работают три представителя правоохранительных органов, рассказал активист. Также он сообщил, что из-за этого инцидента не сможет провести запланированную на вечер акцию.

Напомним, Казак неоднократно проводил протестные акции в центре Петербурга. Вместе с ним в серии одиночных пикетов принимали участие представители «Левого фронта», «Русского социалистического движения» и других объединений. В мае Казака задержали за нарушение правил проведения уличной акции 21 мая, суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей. 



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