Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

4 июня, 19:52

Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией

фото ЗакС политика Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова переговорам с Россией, передает «Интерфакс».

«Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане», - сказал Зеленский на совместном брифинге с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

За полторы недели до этого, 23 мая, Зеленский в разговоре с журналистами перед выступлением на iForum 2019 в ответ на вопрос, будут ли вестись переговоры с Россией, ответил «нет».

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. С тех пор он объявил о роспуске Рады, посетил Донбасс, восстановил украинское гражданство Михаила Саакашвили, заявил о намерении вернуть Крым.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
4 июня, 21:02 Чиновники пообещали обсудить отмену «маршруток» с жителями всех районов Петербурга   2

4 июня, 20:54 Власти Архангельской области: Столкновений противников свалки с полицией, по нашим данным, нет

4 июня, 20:37 «Пензенское дело» в Петербурге: 11 минут и 4 секунды о пытках   1

4 июня, 20:30 Несколько постов в соцсетях о взрыве в Дзержинске признали фейками по требованию Генпрокуратуры   1

4 июня, 19:52 Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией

4 июня, 19:24 Полиция обыскивает типографию из-за подозрения в печати экстремистских плакатов

4 июня, 19:13 Следствие по делу обвиняемой в оправдании терроризма журналистки продлится до сентября

4 июня, 18:43 Виталий Милонов станет экспертом форума «Свободные люди»   1

4 июня, 18:43 Беглов назначил новых глав комитета по природопользованию и жилищного комитета   1

4 июня, 18:23 Собчак, Бортко и Милонов вступились за BadComedian в его суде против Kinodanz   1

4 июня, 18:22 Злоумышленники грозились взорвать телецентр "Останкино", ГУ МВД и приёмные ЛДПР и КПРФ

4 июня, 17:57 Петербургским фигурантам дела «Сети»* продлили арест до 11 сентября   1

4 июня, 17:51 Путин встретится с генсекретарем ООН 7 июня в Петербурге

4 июня, 17:47 Путин открыл в Москве памятник героям сопротивления в концлагерях

4 июня, 17:06 Медведев подписал госпрограмму развития села

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.