Несколько постов в соцсетях о взрыве в Дзержинске признали фейками по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной в России информации ряд сообщений в соцсетях о взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря РКН Вадима Ампелонского.

По словам Ампелонского, Генпрокуратура признала, что в этих сообщениях «содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности». В требовании Генпрокуратуры было лишь несколько ссылок, но ведомство требовало ограничить доступ и к «копиям этих сообщений» в соцсетях.

Днем 4 июня пользователь Twitter krywal_again сообщил, что РКН требует от соцсети удалить его пост. В этом сообщении пользователь привел предположение о причине происшествия.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» прогремела 1 июня. Взрывной волной выбило окна близлежащих домов. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России 18 марта. Он предусматривает блокировку ресурсов, которые отказываются выполнять требование Роскомнадзора об удалении недостоверной информации, и штрафы для граждан и юридических лиц.