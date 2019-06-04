Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

4 июня, 20:30

Несколько постов в соцсетях о взрыве в Дзержинске признали фейками по требованию Генпрокуратуры

фото ЗакС политика Несколько постов в соцсетях о взрыве в Дзержинске признали фейками по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной в России информации ряд сообщений в соцсетях о взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря РКН Вадима Ампелонского.

По словам Ампелонского, Генпрокуратура признала, что в этих сообщениях «содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности». В требовании Генпрокуратуры было лишь несколько ссылок, но ведомство требовало ограничить доступ и к «копиям этих сообщений» в соцсетях.

Днем 4 июня пользователь Twitter krywal_again сообщил, что РКН требует от соцсети удалить его пост. В этом сообщении пользователь привел предположение о причине происшествия.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» прогремела 1 июня. Взрывной волной выбило окна близлежащих домов. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России 18 марта. Он предусматривает блокировку ресурсов, которые отказываются выполнять требование Роскомнадзора об удалении недостоверной информации, и штрафы для граждан и юридических лиц.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


0:57   Бордунов  
Правду проще запретить, чем опровергнуть.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
4 июня, 21:02 Чиновники пообещали обсудить отмену «маршруток» с жителями всех районов Петербурга   2

4 июня, 20:54 Власти Архангельской области: Столкновений противников свалки с полицией, по нашим данным, нет

4 июня, 20:37 «Пензенское дело» в Петербурге: 11 минут и 4 секунды о пытках   1

4 июня, 20:30 Несколько постов в соцсетях о взрыве в Дзержинске признали фейками по требованию Генпрокуратуры   1

4 июня, 19:52 Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией

4 июня, 19:24 Полиция обыскивает типографию из-за подозрения в печати экстремистских плакатов

4 июня, 19:13 Следствие по делу обвиняемой в оправдании терроризма журналистки продлится до сентября

4 июня, 18:43 Виталий Милонов станет экспертом форума «Свободные люди»   1

4 июня, 18:43 Беглов назначил новых глав комитета по природопользованию и жилищного комитета   1

4 июня, 18:23 Собчак, Бортко и Милонов вступились за BadComedian в его суде против Kinodanz   1

4 июня, 18:22 Злоумышленники грозились взорвать телецентр "Останкино", ГУ МВД и приёмные ЛДПР и КПРФ

4 июня, 17:57 Петербургским фигурантам дела «Сети»* продлили арест до 11 сентября   1

4 июня, 17:51 Путин встретится с генсекретарем ООН 7 июня в Петербурге

4 июня, 17:47 Путин открыл в Москве памятник героям сопротивления в концлагерях

4 июня, 17:06 Медведев подписал госпрограмму развития села

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.