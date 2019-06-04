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4 июня, 20:54

Власти Архангельской области: Столкновений противников свалки с полицией, по нашим данным, нет

фото ЗакС политика Власти Архангельской области: Столкновений противников свалки с полицией, по нашим данным, нет

В районе стройки мусорного полигона у станции Шиес в Архангельской области нет столкновений между активистами и сотрудниками полиции, заявили в правительстве региона.

«СМИ пишут о столкновениях активистов с сотрудниками ЧОПа. Столкновений с полицией, по нашим данным, нет», - приводит ответ регионального правительства «Дождь».

Представители властей региона заявили, что «не могут комментировать действия правоохранительных органов». По их словам, кроме столкновений с противниками полигона, известны «случаи поджога чужого имущества и самоуправства со стороны активистов».

Правительство готово к конструктивному диалогу, но «далеко не все участники протестного движения отвечают взаимностью», утверждают областные власти. Строительство полигона, по их словам, «не начиналось и не начнется, пока региону не будут представлены все необходимые документы».

Ранее стало известно, что в столкновениях с сотрудниками ОМОН задержали девять активистов. Участники протеста собирались помешать восстановлению снесенного ранее забора, который преграждает въезд к строительству свалки, но охранники и полицейские попытались им помешать.

В Архангельской области продолжаются протесты против строительства мусорного полигона. Местные жители после митингов и демонстраций были массово оштрафованы на более чем миллион рублей.

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