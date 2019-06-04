Чиновники пообещали обсудить отмену «маршруток» с жителями всех районов Петербурга

В Законодательном собрании 4 июня депутаты вместе с комитетом по транспорту, представителями перевозчиков и общественности обсудили планирование транспортной сети в Петербурге. Главным вопросом стала грядущая отмена почти 300 маршрутов общественного транспорта. В итоге, чиновники Смольного пообещали провести общественные слушания по отмене «маршруток» в каждом районе города, а начать с Василеостровского.

Дорогая транспортная доступность

Подведомственное комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок» разработало документ планирования регулярных перевозок Петербурга. Проект подразумевает проведение сокращений, дополнений и других изменений в маршрутной сети транспорта.

Согласно документу, отменить планируется 296 маршрутов, ещё 62 маршрута – изменить. Дополнить транспортную сеть предлагается 96 новыми маршрутами. Организация предложила уйти от дублирования маршрутов и отказаться от малых транспортных средств – «маршруток».

Такие глобальные изменения обеспокоили жителей города, которые побоялись остаться без необходимого и удобного транспорта. В частности, Василеостровский район может лишиться маршрутки К-249, которая идет от метро «Василеостровская» до Смольнинского кладбища. Также отмене подлежат маршруты района № 350, 6-К, 690 и другие. Депутат ЗакСа от «Единой России» Константин Чебыкин на встрече 4 июня сообщил о тревогах местных жителей, что на Васильевском острове остается только один маршрут - №62. Депутат попросил представителей комитета по транспорту и «Организатора перевозок» прояснить ситуацию.

- Самый главный вопрос: что же нас ждет после того, как часть «маршруток» уйдет с маршрутов? – поинтересовался Чебыкин.

Ответить ему решил заместитель председателя комитета по транспорту Валерий Молодец, который до службы в Смольном несколько лет возглавлял «Автобусный парк № 6». Он несколько раз отметил, что вопрос обсуждается публично и ведомство полностью открыто для предложений. Также Молодец заявил, что сократить маршрутную сеть Петербурга невозможно – город растет, появляются новые кварталы и увеличивается необходимость в транспорте. По словам зампреда, комитет тщательно проработал транспортную сеть в Василеостровском районе. Однако, есть одна важная проблема – недостаток финансирования.

- Мы не можем от каждого дома до каждого социально значимого и необходимого объекта делать транспортную доступность. У нас есть два критерия: мы готовы для всех обеспечить транспортную доступность, но есть рамки финансирования, - пояснил представитель комитета по транспорту.

Далее обсуждение ушло к теме «маленьких и юрких маршруток»: нужны ли они, за счет чего сокращают время в пути, безопасно ли на них ездить и другое. Мнения разделились, спор разрастался. К теме сокращения маршрутов всех вернул Чебыкин. Он поинтересовался, чем комитет и «Организатор перевозок» намерены заменить уходящие маршруты. Молодец в своем рассуждении снова ушел в сторону и начал говорить о проблемах в развитии транспортной сети в новых кварталах. Чебыкин попытался вернуть его в нужнее русло.

- Вопрос-то вот в чем. Мы сейчас уберем перевозчиков якобы под благими намерениями, они уйдут. А потом мы вдруг почему-то не справимся, а они уже ушли. У них же тоже различные вопросы бизнеса и кредитные истории, они транспорт закупают. Что делать-то будем? – спросил депутат.

Молодец вздохнул, помолчал и сказал, что готов не отвлекаясь говорить о сокращении маршрутов общественного транспорта.

«Возможности нет, но мы обсудим»

Свои предложения по проекту на встрече озвучил депутат ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев. В частности, он предложил не отменять маршрут общественного транспорта от Большого проспекта Васильевского острова до Технологического института, ликвидировать «петлю» автобуса №1 на улице Ленина, продлить маршрут автобуса №100 и другое. Со многими предложениями представители комитета и «Организатора перевозок» согласились.

Также Ковалев напомнил, что администрация Василеостровского района согласовала постановление об изменении транспортной сети. При этом, по документу, на острове остается только два маршрута общественного транспорта.

- Я не знаю, кто это делал вообще. Это можно назвать преступлением, я считаю. Теперь к нашим василеостровцам. Вот у нас здесь есть представители общественного совета. Мы можем обратиться к василеостровскому руководству, чтобы они отозвали свою подпись? Тем более, скорее всего, это была прежняя глава (глава администрации района Юлия Киселева в феврале 2019 года отправлена в отставку, на ее место пришел Эдуард Ильин – прим. ЗАКС.Ру). Чтобы ставили уже подпись осмысленно на новом этапе, - сказал депутат.

Его поддержали коллеги – Чебыкин и депутат от КПРФ Ирина Иванова. Помимо этого, они предложили комитету по транспорту провести слушания во всех районах города по вопросу сокращения маршрутов.

- Действительно, предложение очень верное, на мой взгляд. Если есть такая возможность у вашего комитета, конечно же, можно бы эти слушания провести, - считает Иванова.

- Возможности нет, но делать будем, - с готовностью отозвался Молодец.

Он уточнил, что загруженность в комитете «очень большая», но слушания всё же проведут. Начнут с Василеостровского района.

Присутствовавшие на встрече перевозчики также захотели поучаствовать и в районных обсуждения. Помимо этого, они попросили собрать ещё одну рабочую группу по социально-экономическому вопросу. Заместитель генерального директора по эксплуатации АО «Третий парк» Александр Сердобольский в конце встречи отметил, что перевозчики «вообще ничего не сказали». Заместитель гендиректора уточнил, что они не против проведения реформ, но хотели бы видеть «правила игры» максимально прозрачными и прописанными. Депутаты предложение поддержали и решили собраться вместе ещё раз.

София Саттарова

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