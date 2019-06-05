Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:31

Фигуранты дела "Нового величия" внесены в список экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Фигуранты дела "Нового величия" внесены в список экстремистов и террористов

Молодые люди, проходящие по делу "Нового величия", внесены в перечень террористов и экстремистов: список доступен на сайте Росфинмониторинга. Само сообщество, между тем, не является запрещенным на территории РФ.

В реестр попали Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и две девушки - Анна Павликова и Мария Дубовик. В списке нет лишь одного фигуранта разбирательства - Дмитрия Полетаева.

Напомним, всего по делу "Нового величия" проходят десять перечисленных выше россиян. Всех их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. По факту, молодые люди вели политическую дискуссию в Telegram-чате и однажды встретились оффлайн. Человека, который предложил юношам и девушкам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе сообщества нет призывов к экстремизму.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и уже осуждены. Признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
9:55 Сопредседателем предвыборного штаба Беглова стал главный тренер "Зенита"

9:31 Фигуранты дела "Нового величия" внесены в список экстремистов и террористов

4 июня, 21:02 Чиновники пообещали обсудить отмену «маршруток» с жителями всех районов Петербурга   5

4 июня, 20:54 Власти Архангельской области: Столкновений противников свалки с полицией, по нашим данным, нет

4 июня, 20:37 «Пензенское дело»: 11 минут и 4 секунды о пытках   2

4 июня, 20:30 Несколько постов в соцсетях о взрыве в Дзержинске признали фейками по требованию Генпрокуратуры   1

4 июня, 19:52 Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией   2

4 июня, 19:24 Полиция обыскивает типографию из-за подозрения в печати экстремистских плакатов

4 июня, 19:13 Следствие по делу обвиняемой в оправдании терроризма журналистки продлится до сентября

4 июня, 18:43 Виталий Милонов станет экспертом форума «Свободные люди»   2

4 июня, 18:43 Беглов назначил новых глав комитета по природопользованию и жилищного комитета   1

4 июня, 18:23 Собчак, Бортко и Милонов вступились за BadComedian в его суде против Kinodanz   1

4 июня, 18:22 Злоумышленники грозились взорвать телецентр "Останкино", ГУ МВД и приёмные ЛДПР и КПРФ

4 июня, 17:57 Петербургским фигурантам дела «Сети»* продлили арест до 11 сентября   1

4 июня, 17:51 Путин встретится с генсекретарем ООН 7 июня в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.