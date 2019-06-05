Фигуранты дела "Нового величия" внесены в список экстремистов и террористов

Молодые люди, проходящие по делу "Нового величия", внесены в перечень террористов и экстремистов: список доступен на сайте Росфинмониторинга. Само сообщество, между тем, не является запрещенным на территории РФ.

В реестр попали Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и две девушки - Анна Павликова и Мария Дубовик. В списке нет лишь одного фигуранта разбирательства - Дмитрия Полетаева.

Напомним, всего по делу "Нового величия" проходят десять перечисленных выше россиян. Всех их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. По факту, молодые люди вели политическую дискуссию в Telegram-чате и однажды встретились оффлайн. Человека, который предложил юношам и девушкам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе сообщества нет призывов к экстремизму.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и уже осуждены. Признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима.