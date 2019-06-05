Депутаты ЗакСа снова не захотели рассматривать законопроект о неуважении власти к народу

Депутат Заксобрания Петербурга из "Единой России" Алексей Цивилев 5 июня предложил исключить из повестки заседания городского парламента законопроект о штрафах за неуважение власти к народу. Единоросс объяснил, что вопрос не обсуждался на заседании комитета по законодательству.

Инициатор законопроекта, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский заверил, что законопроект прошел обсуждение на комиссии по устройству государственной власти.

Однако большинство однопартийцев поддержали предложение Цивилева. За исключение вопроса из повестки проголосовали 39 депутатов. Против были шесть человек.

Напомним, Вишневский выступил в ЗакСе с федеральной инициативой об ответственности властей за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией правам. На заседании 22 мая “яблочник” пытался внести инициативу с голоса, но единороссы отказались ее рассматривать.

Идея закона о наказаниях чиновников за неуважение к людям принадлежит псковскому депутату Льву Шлосбергу. После принятия Госдумой инициативы о неуважении к власти сенатора Андрея Клишаса Шлосберг разработал и внес в Псковское областное собрание собственный законопроект. Местные парламентарии инициативу тоже не приняли.

Сергей Еремеев

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