Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:16

Депутаты ЗакСа снова не захотели рассматривать законопроект о неуважении власти к народу

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа снова не захотели рассматривать законопроект о неуважении власти к народу

Депутат Заксобрания Петербурга из "Единой России" Алексей Цивилев 5 июня предложил исключить из повестки заседания городского парламента законопроект о штрафах за неуважение власти к народу. Единоросс объяснил, что вопрос не обсуждался на заседании комитета по законодательству.

Инициатор законопроекта, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский заверил, что законопроект прошел обсуждение на комиссии по устройству государственной власти.

Однако большинство однопартийцев поддержали предложение Цивилева. За исключение вопроса из повестки проголосовали 39 депутатов. Против были шесть человек.

Напомним, Вишневский выступил в ЗакСе с федеральной инициативой об ответственности властей за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией правам. На заседании 22 мая “яблочник” пытался внести инициативу с голоса, но единороссы отказались ее рассматривать. 

Идея закона о наказаниях чиновников за неуважение к людям принадлежит псковскому депутату Льву Шлосбергу. После принятия Госдумой инициативы о неуважении к власти сенатора Андрея Клишаса Шлосберг разработал и внес в Псковское областное собрание собственный законопроект. Местные парламентарии инициативу тоже не приняли.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:55    
Цвилев оскорбил русский народ!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
15:47 Милонов требует запретить клип Шнурова про Иисуса в ночном клубе

15:15 Матвиенко одобряет введение туристического сбора в Петербурге

15:13 Машковцев официально выдвинулся в губернаторы Петербурга

14:47 Зеленский попросил РФ "лишний раз не напоминать о возможности эскалации агрессии" в Донбассе

14:26 Детдома Петербурга обяжут впускать комиссии по делам несовершеннолетних

13:57 Рашкин просит проверить законность господдержки Kinodanz, подавшей иск к BadComedian

13:55 Путин принял отставку губернатора Астраханской области

13:50 ЗакС проведет дополнительное заседание перед каникулами 19 июня

13:45 Проект замены эскалаторов на "Чернышевской" обойдется городу в 27 млн рублей

13:34 Резник призвал коллег вместо “бирюлек” обсудить выдвижение Беглова в губернаторы   7

13:30 Шульман удивлена тому, что протестующим в Шиесе ничего не предлагают взамен полигона   2

13:15 Спикер ЗакСа пообещал и дальше приезжать в государственную резиденцию "К-13"   1

13:06 Екатеринбуржцы устроили похороны свобод в городе   1

12:53 Макаров: Никакого давления партии мундепы "Единой России" не испытывали   1

12:52 В поселке им. Свердлова признали незаконной рубку деревьев

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.