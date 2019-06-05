Минюст предложил добавить в алименты возможность оплаты жилья ребенку

В Министерстве юстиции подготовлен проект закона, согласно которому в обязанности родителей при разводе будет включена дополнительная возможность оплачивать, помимо содержания, жильё ребенку. Документ опубликован на портале правовой информации.

Инициатива коснется лишь тех граждан, чьи дети живут отдельно и нуждаются в улучшении жилищных условий. Сумму выплаты и необходимость её начисления определит суд "исходя из материального и семейного положения родителей, детей и иных заслуживающих внимания интересов сторон".

Новый вид алиментов можно будет назначать только в случае, если у проблемной семьи нет пригодной для проживания квартиры или иной жилплощади и средств на её покупку. Алиментщик обязательно должен быть признан трудоспособным.