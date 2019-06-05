Перенесшие ишемический инсульт петербуржцы смогут бесплатно получать лекарства

Законодательное собрание Петербурга 5 июня приняло в первом чтении законопроект, позволяющий горожанам, перенесшим ишемический инсульт, бесплатно получать лекарства в течение 12 месяцев.

По словам автора законопроекта единоросса Елены Киселевой, инициатива позволит сэкономит около 370 млн рублей бюджетных средств, так как оперативное вмешательство обходится дороже, чем лечение.

За принятие инициативы проголосовали 43 депутата. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Напомним, ранее единороссы отказались утверждать запрос депутата Михаила Амосова к врио губернатора Петербурга Александру Беглову, касающийся возможности предоставлять лекарственные средства больным рассеянным склерозом.

Сергей Еремеев

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