ЗакС поддержал законопроект Беглова об увеличении расходной части петербургского фонда ОМС

Депутаты петербургского Заксобрания на заседании 5 июня приняли в первом чтении инициативу врио губернатора Петербурга Александра Беглова об увеличении расходной части бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 0,8%.

В настоящее расходная и доходная части равны и составляют порядка 108,8 млрд рублей. В Смольном предложили увеличить расходную часть со 108,8 до 109,3 млрд рублей.

После вступления закона в силу в бюджете терфонда ОМС появится дефицит в размере 924,9 млн рублей.

Сергей Еремеев

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