Из бюджета Петербурга выделят 17 млрд на ремонт многоквартирных объектов культнаследия

С 2019 по 2028 годы из бюджета Петербурга планируется выделить порядка 17 млрд рублей на сохранение фасадов многоквартирных домов, относящихся к региональным и федеральным объектам культурного наследия. Соответствующую инициативу Смольного ЗакС принял в первом чтении на заседании 5 июня.

Представитель городского правительства в петербургском парламенте Юрий Шестериков уточнил, что 824,1 млн рублей из озвученной суммы уйдет на разработку проектной документации.

Представитель Смольного отметил, что эти деньги будут выделяться из бюджета в рамках специальной программы.

Инициативу раскритиковал лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев. Он заявил, что озвученная программа может быть реализована только в качестве субсидий, а КГИОП не может заключать госконтракты на ремонт фасадов многоквартирных домов, относящихся к общедомовой собственности.

Эсера поддержала Оксана Дмитриева из Партии роста, отметившая, что законопроект требует серьезной доработки.

Сергей Еремеев

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