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11:20

ЗакС принял во втором чтении законопроект, вводящий новые должности при ТИК

фото ЗакС политика ЗакС принял во втором чтении законопроект, вводящий новые должности при ТИК

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 5 июня приняли во втором чтении проект закона о введении оплачиваемых должностей специалистов первой и второй категорий.

Инициатива была внесена от лица парламентского комитета по законодательству его председателем единороссом Денисом Четырбоком. Первое чтение законопроект прошел 31 мая.

Необходимость новых оплачиваемых должностей Четырбок объяснил перегруженностью ТИКов.

Сергей Еремеев



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