Смольный сможет проводить аукционы на право строить наёмные дома

Администрация Петербурга получит возможность принимать решение о проведении аукционов на право заключать договора об освоении территорий для строительства и эксплуатации наемных, социальных и коммерческих домов. Соответствующую инициативу на заседании 5 июня приняло в первом чтении городское Заксобрание.

Автором законопроекта выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

За принятие инициативы проголосовали 42 депутата. Двое были против.

Напомним, идея организации наемных домов появилась в Смольном в 2015 году. В жилищном комитете объясняли, что в таких домах смогут жить очередники на улучшение жилищных условий до появления постоянных квартир под расселение.

Сергей Еремеев

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