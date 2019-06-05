Белковский поздравил Навального с днем рождения, назвав его "лебединой песней СССР"

Политолог и политтехнолог Станислав Белковский в день рождения политика Алексея Навального, которому 4 июня исполнилось 43 года, поздравил его, отметив, что тот представляет собой самое яркое, что порождали российские оппозиционные силы в течение нового тысячелетия. Однако, говоря об оппоненте, он главным образом сфокусировался на его недостатках, главнейший из которых для Белковского - отсутствие в рядах его сторонников плюрализма и общий дух сектантства: "Навальный это так или иначе лебединая песня советской политики, это человек, который придерживается принципов вождизма и безальтернативности".

Не гнушается, по словам политолога, глава Фонда борьбы с коррупцией и привлечением сомнительных аккаунтов в соцсетях, которые сплоченно за него "топят", что отчасти роднит их с так называемыми провластными "ольгинскими троллями".

Действуют "навально-боты" и "кремлеботы" абсолютно одинаково: как только видят человека, который высказывает несогласие с позицией Навального, они немедленно стаей набрасываются с оскорблениями исключительно личного плана. Причем, в этих нападках еще содержится куча лжи по всем вопросам - не только относительно тебя, но и по всему обсуждаемому. — Станислав Белковский

По некоторым сведениям, имеющимся у Белковского, вопреки распространенному мнению, больше всего симпатизируют Навальному не молодежь, а женщины в возрасте старше сорока пяти лет и больше, стремящиеся в нем рассмотреть такого же "мачо", которого они нашли во Владимире Путине двадцать лет назад.

"Он кумир молодежи в глазах стариков", - безапелляционно заключил гость "Эха Москвы".