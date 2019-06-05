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Новости

11:35

Макаров выгнал с заседания ЗакСа "прилегшего на девушку" юношу

фото ЗакС политика Макаров выгнал с заседания ЗакСа "прилегшего на девушку" юношу

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 5 июня во время заседания парламента приказал выгнать из зала одного из слушателей, вероятно, помощника кого-то из депутатов.

Макаров заметил, что сидевший в последнем ряду молодой человек "прилег на девушку".

Спикер в микрофон дал распоряжение охране вывести юношу из зала. 

- Что это там за молодой человек прилег в кресле? Он устал? - возмутился Макаров.

Позже у "уставшего" молодого человека состоялся разговор в ротонде с охраной Мариинского дворца.

Ранее в ходе того же заседания Макаров повысил голос на работников технической группы, за то что те, по его словам, не в положенное по регламенту время записывали желающих выступить депутатов.

Сергей Еремеев



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15:01    
Солдафона колбасит! Истерит перед отставкой?

14:37    
Какая разнузданная особь.(
Он себя хозяином России возомнил.
Выкормышей своих выстраивай.

Страница 1-ая (всего: 1)
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