Макаров выгнал с заседания ЗакСа "прилегшего на девушку" юношу

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 5 июня во время заседания парламента приказал выгнать из зала одного из слушателей, вероятно, помощника кого-то из депутатов.

Макаров заметил, что сидевший в последнем ряду молодой человек "прилег на девушку".

Спикер в микрофон дал распоряжение охране вывести юношу из зала.

- Что это там за молодой человек прилег в кресле? Он устал? - возмутился Макаров.

Позже у "уставшего" молодого человека состоялся разговор в ротонде с охраной Мариинского дворца.

Ранее в ходе того же заседания Макаров повысил голос на работников технической группы, за то что те, по его словам, не в положенное по регламенту время записывали желающих выступить депутатов.

Сергей Еремеев

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