Макаров: Если не будет строительства храмов, то на запущение обречена Россия

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что без строительства православных храмов страна запустится и осиротеет.
- Если не будет строительство храмов, то на запущение и осиротение обречена Россия, - отметил спикер во время своего брифинга 5 июня.
Он призвал журналистов 6 июня посетить церемонию освящения храма Святой Блаженной Ксении Петербургской.
Напомним, ранее патриарх Кирилл рассказал, что Русская православная церковь возводит по три храма в сутки.
Сергей Еремеев
В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".
Посмотреть общий рейтинг персон.