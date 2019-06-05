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12:27

Молдавия не будет платить за российский газ, поставленный в Приднестровье

фото ЗакС политика Молдавия не будет платить за российский газ, поставленный в Приднестровье

Молдавское государство наотрез отказывается покрывать расходы за газ, который в 2019 году Россия поставила в Приднестровский регион. Принципиальную позицию озвучил президент Молдавии Игорь Додон, слова которого цитирует "Интерфакс".

"Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", - описал он проблему.

По словам Додона, представители высшего российского чиновничества в курсе имеющихся сложностей: как минимум, об этом знает вице-премьер Дмитрий Козак, на днях гостивший как в Молдавии, так и на территории соседней непризнанной республики.

"Газовая" проблема Молдавии - многосторонняя. Контракт с "Газпромом" истекает в январе 2020 года, и стремления его продлевать у Кишинева нет, что во-многом подогревается слухами о скорейшем полном прекращении транзита российского газа через территорию Украины. В этих обстоятельствах Молдавия уже сейчас ищет нового "донора", а Приднестровью придется перестать рассчитывать на бесплатное газоснабжение.

Напомним, что с начала 1990-х годов непризнанную Приднестровскую народную республику, отколовшуюся от Молдавии, последняя фактически продолжает считать собственной территорией.

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15:53    
15:03 В Агалатово на немецкие деньги построены отличные дома для бывших служащих ЗГВГ. Правда, строили финны. Поэтому там ничего не пропало.

15:03    
14:21 О какой торговле немецкой территорией могла идти речь после объединения Германии, которое произошло стихийно. Даже западные немцы оказались к нему не готовы. Горбач должен был войну объявить, когда люди границу ГДР стали сносить, а руководство ГДР оказалось недееспособно? На строительство жилья для военнослужащих ГСВГ немцы выделили необходимые средства, но в Минобороны они, в основном, бесследно растворились при Ельцине.

14:54    
14:33 К вашему сведению, "доктрина Монро" в США сегодня не действует. Так как она предполагала не только контроль США над Северной и Южной Америкой, а также непризнание там каких-либо интересов европейцев, но и невмешательство США в дела Европы. "Доктрина Монро" утратила своё значение уже после участия США в Первой мировой войне. А трусы, как известно, придумали тормоза, которые у вас отсутствуют.

14:33    
Вот почему у америкосов есть ДОКТРИНА МОНРО, закрепляющая за США полное право распоряжаться судьбой стран западного полушария и запрещающая какие-либо попытки других стран влиять на ситуацию в зоне штатовского тотального влияния? А почему великая военная, ядерная мировая держава Россия не может установить такой же порядок хотя бы в Европе???????????? Тем более вернуть свои законные утраченные территории по казусу-1991 года, мировому недоразумению???????? Потому что правят сейчас Россией и россиянами ТРУСЫ!!!

14:21    
14:08. Если есть воля и сила, то почему нет? Вот сейчас же Польша и Греция требуют с Германии по триллиону евро за агрессию фашисткой Германии, и немцы вертятся как уж на сковородке... Если бы не национал-предательство Горбачёва, то можно было бы в конце 80-х западным немцам продавать квадратные километры ГДР за миллиарды(!!!) дойчмарок, и они бы их с удовольствием покупали...А он вместо этого всё сдал и вывел войска ГСВГ, бросив их в болота в палатках...

14:08    
12:40 Тонны русской крови были пролиты в Берлине. Можно ли это считать основанием для предъявления территориальных претензий к ФРГ?

13:59    
12:40 Все так и будет, но там не хватает пролития пары литров твоей крови. Именно твоей, пропагандонье рыло.

12:40    
Приднестровье должно давно быть территорией России! Это же наша РУССКАЯ земля, за которую пролиты тонны крови русских воинов! Тогда бы и проблем по оплате газа не было...Но Путин с Приднестровьем мямлит уже десятилетия, как с ДНР и ЛНР, жители которых в абсолютнейшем большинстве высказались за вхождение в Россию! Кто-то его ещё с ВЕЛИКИМ Сталиным сравнивает...Небо и земля...

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