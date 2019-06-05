Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:15

Спикер ЗакСа пообещал и дальше приезжать в государственную резиденцию "К-13"

фото ЗакС политика Спикер ЗакСа пообещал и дальше приезжать в государственную резиденцию "К-13"

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров на брифинге 5 июня прокомментировал расследование "Новой газеты" о государственной резиденции "К-13", рядом с которой часто видели его автомобиль.

- Я бываю не только на “К-13”, но и на “К-1”, на “К-2”, на “К-3”, “К-4”, “К-5”. Я уже отвечал на вопрос, что я там делаю. Я уже ответил отдельным коллегам, что мы там проводим военные советы и планируем операцию по захвату острова в Индийском океане для размещения там базы атомных подводных лодок, которые мы делаем на фабрике “Красное знамя” на Петроградской стороне, - пошутил Макаров.

Он пообещал, что будет приезжать в резиденции и дальше - в том числе, и в “К-13”. 

- Это требуется для дела, - заверил Макаров. - Для решения различных вопросов, которые необходимо решать с участием председателя Законодательного собрания.

Напомним, согласно данным расследования, проведенного "Новой газетой", резиденция “К-13” расположена в поселке Солнечное Курортного района Петербурга и находится в оперативном управлении администрации губернатора. Рыночная стоимость участка в этом месте оценивается более чем в 300 млн рублей. Ранее, по информации "Новой", эту же резиденцию занимала Валентина Матвиенко после назначения полпредом СЗФО.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:07    
Так вот она какая офицерская честь.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
15:47 Милонов требует запретить клип Шнурова про Иисуса в ночном клубе

15:15 Матвиенко одобряет введение туристического сбора в Петербурге

15:13 Машковцев официально выдвинулся в губернаторы Петербурга

14:47 Зеленский попросил РФ "лишний раз не напоминать о возможности эскалации агрессии" в Донбассе

14:26 Детдома Петербурга обяжут впускать комиссии по делам несовершеннолетних

13:57 Рашкин просит проверить законность господдержки Kinodanz, подавшей иск к BadComedian

13:55 Путин принял отставку губернатора Астраханской области

13:50 ЗакС проведет дополнительное заседание перед каникулами 19 июня

13:45 Проект замены эскалаторов на "Чернышевской" обойдется городу в 27 млн рублей

13:34 Резник призвал коллег вместо “бирюлек” обсудить выдвижение Беглова в губернаторы   7

13:30 Шульман удивлена тому, что протестующим в Шиесе ничего не предлагают взамен полигона   2

13:15 Спикер ЗакСа пообещал и дальше приезжать в государственную резиденцию "К-13"   1

13:06 Екатеринбуржцы устроили похороны свобод в городе   1

12:53 Макаров: Никакого давления партии мундепы "Единой России" не испытывали   1

12:52 В поселке им. Свердлова признали незаконной рубку деревьев

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.