Шульман удивлена тому, что протестующим в Шиесе ничего не предлагают взамен полигона

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, отслеживая протестные акции в Архангельской области, на которых активисты пытаются воспрепятствовать строительству мусорного полигона на станции Шиес, задалась неожиданным для нее самой и в то же время простым вопросом. Поставив себя на место бенефициаров завоза мусора - региональных и федеральных - она обнаружила, что никакой компромиссной позиции они не предлагают, ни на какие переговоры не идут и даже попыток словесно успокоить граждан почти что не предпринимают. По ее мнению, это ошибка, которая способствует еще большей эскалации страстей.

"Властям противостоят люди, которые там живут и которые, в общем, не хотят, чтобы на них наживались, портили им жизнь и экосистему. И при этом вообще не предлагали ничего взамен. Никаких предложений, в принципе, не поступает, то есть в качестве инструмента диалога с противоположной стороны — только вот один ОМОН", - с беспокойством констатировала ученый в авторской радиопрограмме.

Объясняет Шульман это представляющейся ей порочной оторванностью большой власти и большого капитала от "слабых мира сего", которых можно безнаказанно "подтолкнуть" и вынудить жить в худших условиях. При такой диспозиции, кажется ей, мысль о каком-либо торге властям попросту не приходит в голову.

"Я не хочу сейчас проводить безнравственную мысль о том, что давайте вы сейчас заплатите каждому активисту, чтобы он ушел домой. Но, понимаете, в чем дело: интересанты — это мегабогатые люди и структуры. Это всякие наши многочисленные российские миллиардеры, начиная от правительства Москвы и, собственно говоря, до руководства РЖД", - напомнила она о практически безграничных возможностях интересантов полигона в Шиесе.

Отметим, что после многомесячных протестов в Архангельской области против завоза подмосковного мусора стали протестовать еще и жители соседней республики Коми, близ границы с которой намечено строительство скандального полигона.