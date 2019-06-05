Проект замены эскалаторов на "Чернышевской" обойдется городу в 27 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры разместил на портале госзакупок тендер стоимостью 27,6 млн рублей на разработку проектной документации по замене эскалаторов на станции метро "Чернышевская".

Согласно пояснительной записке к закупке, подрядчик должен будет учесть, в том числе, реконструкцию наклонного хода эскалаторов, заменить имеющиеся на новые, добавив один дополнительный, отремонтировать вестибюль, обновить все инженерные системы.

"Цель проекта - увеличить пропускную способность станции «Чернышевская» за счет добавления еще одного эскалатора. В процессе подготовки проектной документации подрядчик должен определить продолжительность строительства и составить календарный план выполнения работ", - пояснили в КРТИ.

Заявки принимаются до 26 июня. Проектная документация должна быть готова до 8 июня 2020 года, а к работам приступят в 2022 году.