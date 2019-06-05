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13:50

ЗакС проведет дополнительное заседание перед каникулами 19 июня

фото ЗакС политика ЗакС проведет дополнительное заседание перед каникулами 19 июня

Законодательное собрание Петербурга 5 июня приняло постановление, согласно которому дополнительное пленарное заседание в этом сезоне состоится 19 июня. Ранее оно было отменено другим постановлением.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок объяснил, что нынешнее заседание понадобилось, так как большое количество законопроектов прошли только первые чтения.

Отметим, что 12 июня пленарное заседание ЗакСа не состоится из-за празднования Дня России.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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