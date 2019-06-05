Путин принял отставку губернатора Астраханской области Владимир Путин подписал документ об отставке врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, уведомляет пресс-служба Кремля. Чиновник, получивший пост временного начальника региона в сентябре 2018 года, ушел по собственному желанию. Врио главы области назначен Игорь Бабушкин. "Постановляю принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию. Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области", - говорится в пояснительной документации к указу. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен