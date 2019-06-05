Рашкин просит проверить законность господдержки Kinodanz, подавшей иск к BadComedian

На фоне скандала с иском киностудии Kinodanz к YouTube-блогеру BadComedian депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил Генеральную прокуратуру проверить законность финансирования студии средствами Министерства культуры, передает РБК.

В своем запросе коммунист напомнил о том, что, согласно закону "О государственной поддержке кинематографии России", сотрудники той или иной киностудии должны быть преимущественно российскими гражданами, в чем, в данном случае, у него имеются сомнения.

Ограничения закон также накладывает и на "языковой вопрос" - русский язык в выпускаемом видеопродукте, поощряемом государством, также должен доминировать. В качестве контрпримера Рашкин привел фильм "За гранью реальности", снятый Kinodanz целиком на английском языке.

"При этом художественный замысел, насколько можно судить, совершенно никак не оправдывает использование иностранного языка", - добавляет депутат.

Он также обращает внимание генпрокурора Юрия Чайки на то, что продукция Kinodanz, как правило, пользуется крайне низкой популярностью у зрителя, что ставит целесообразность выделения студии государственных денег под вопрос.

Напомним, ранее упомянутый выше фильм "За гранью реальности" раскритиковал видеоблогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, усомнившись не только в художественных достоинствах работы, но и в соблюдении авторских прав. После этого Kinodanz решила его засудить, подав иск на 1 млн рублей.

В защиту Баженова высказались коллеги Рашкина Виталий Милонов и Владимир Бортко, а также телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак.

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