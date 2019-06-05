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14:47

Зеленский попросил РФ "лишний раз не напоминать о возможности эскалации агрессии" в Донбассе

фото ЗакС политика Зеленский попросил РФ "лишний раз не напоминать о возможности эскалации агрессии" в Донбассе

Комментируя обострение военного конфликта в Донбассе, в результате которого погибли три украинских бойца, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к руководству России, а также командованию вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые он называет "оккупационными силами".

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии", - цитирует УНИАН заявление Зеленского.

На встрече с представителями Европарламента, которая состоится сегодня, 5 июня, в Брюсселе, он обязательно обсудит "открытую демонстрацию агрессии" в Донбассе, произошедший накануне.

Добавим также, минувшим вечером на окраине Донецка из миномета была обстреляна мечеть, в которой в это время молились верующие. Никто из присутствовавших не пострадал.

Ранее, напомним, президент Украины назначил Леонида Кучму начальником контактной группы по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе. В ближайшее время в Минске состоятся новая дискуссия по данной территории.

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