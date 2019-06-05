Матвиенко одобряет введение туристического сбора в Петербурге

С некоторым запозданием идею о введении специального денежного сбора для туристов, посещающих Петербург, прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Инициативу врио губернатора Александра Беглова, одобренную президентом Владимиром Путиным еще в апреле, главный сенатор безоговорочно поддержала, напомнив, что аналогичный финансовый механизм не первый год существует в передовых странах мира. Причем зачастую такой сбор является чем-то самим собой разумеющимся, о чем зачастую специально не предупреждают.

"Вы даже не замечаете, что гостиница вычитает определенную сумму из ваших платежей на так называемый гостиничный, где-то называется курортный, сбор. Эти средства идут по защищенной статье и направляются на развитие курортной инфраструктуры, туристической, на реставрацию, восстановление памятников архитектуры и культуры", - цитирует чиновницу ТАСС.

По расчетам, имеющимся у Беглова, от введения своеобразного "налога" город бюджет будет дополнительно пополняться на сумму примерно 1 млрд рублей в год. Ожидается, что эти деньги будут использованы для развития транспортной инфраструктуры и ремонт исторического центра Петербурга.

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