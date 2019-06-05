Милонов требует запретить клип Шнурова про Иисуса в ночном клубе

Депутат Государственной думы Виталий Милонов возмутился новым произведением музыкальной группы "Ленинград" под руководством Сергея Шнурова. По его мнению, выполненный в сатирическом стиле клип про персонажа, похожего на Иисуса Христа, посещающего ночные клубы, представляет собой опасность и сеет раскол в обществе, а значит, следует добиваться запрета этой "гадости", чем Милонов и займется.

"Он не оскорбляет чувства верующих, а разжигает ненависть к христианам. Надеюсь, что кишка не тонка у тех, кто следит за интернетом. У нас же блокируют группы всякие за экстремизм. А это что? Пропаганда наркотиков, антихристовых и дьявольских ценностей", - объяснился депутат в разговоре с "Комсомольской правдой".

Милонову представляется, что в публичной сфере имеет место некоторый "перекос": модно издеваться над религией, но, если чем-либо задеть людей неверующих, то они этого не потерпят.

"Представьте, если мы снимем такое про атеистов? Тут же взорвутся все либеральные СМИ и блогеры. А европейские журналисты будут трындеть про дикую и дремучую Россию. Нам нельзя молчать. Нужно дать достойный ответ", - убежден Милонов, обратившийся в Генпрокуратуру и даже в Страсбургский суд.

По сюжету нового клипа, три девушки, употребив наркотики, отправляются в ночной клуб, где одна из них влюбляется в мужчину, точь-в-точь похожего на Иисуса Христа, который впоследствии ей снится. Сон сопровождается различными библейскими образами и аллюзиями.

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