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17:11

Ставрополец получил протокол о неуважении к власти за оскорбительную запись о Путине

фото ЗакС политика Ставрополец получил протокол о неуважении к власти за оскорбительную запись о Путине

Проживающий в городе Изобильный в Ставропольском крае мужчина сообщил "Дождю" о том, что на него составили протокол об административном правонарушении по статье о неуважении к власти за публикацию "ВКонтакте" заметки, содержащей упоминание фамилии, аналогичной президенту Владимиру Путину, в уничижительном контексте. Ставрополец пожелал остаться инкогнито.

В своем посте в социальной сети мужчина использовал слово "фарисей" и высказался о "пищевых привычках" описываемого персонажа, упомянув также нового главу Украины Владимира Зеленского.

3 июня правоохранители сначала позвонили ставропольцу на работу и предупредили о составлении протокола, после чего лично приехали на место его трудоустройства и забрали с собой в участок. В выданном мужчине протоколе значатся следующие слова: "За оскорбление в адрес президента Российской Федерации В. В. Путина в грубой форме".

Напомним, за "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Инициаторы законопроекта выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

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