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18:09

Варламов столкнулся с нежеланием петербургских чиновников высаживать деревья

фото ЗакС политика Варламов столкнулся с нежеланием петербургских чиновников высаживать деревья

Ведущий вместе с политиком Максимом Кацем муниципальную кампанию в Петербурге топ-блогер Илья Варламов на маленьком примере из жизни Выборгского района продемонстрировал то, как, с его точки зрения, деградирует политика в области благоустройства.

В своем новом тексте он предается воспоминаниям о тех временах, когда деревья не подвергались кронированию и рубке. Однако средства личного передвижения взяли верх над природой, и теперь картина иная.

"Бывшие аллеи превратились в парковки. Бордюры и кусочки открытого грунта остались, а деревьев больше нет. В некоторых местах сохранились пеньки. Где-то их выкорчевали, и оставшиеся куски земли превратились в парковки для мудаков", - экспрессивно описал он ее в своем блоге.

Как показала практика, бороться за зеленые насаждения - дело гиблое: подписчик Варламова попросил чиновников Выборгского района высадить новые деревья на проспекте Энгельса взамен засохших старых и получил отказ, который блогера впечатлил.

"Посадить деревья на вышеуказанных участках невозможно по причине того, что на данной территории осталась корневая система снесенных деревьев. Корчевание пней в городских условиях не представляется возможным в связи с наличием в тротуаре и проезжей части инженерных сетей", - гласил официальный ответ администрации.

Такой подход к проблеме напомнил Варламову образ мифического змея, кусающего себя за хвост - бюрократического змея.

"Сажать деревья мы, значит, не будем, потому что нам мешают старые. А выкорчёвывать старые мы, значит, не будем, потому что нам мешает всё остальное. И всё, хоть ты тресни, активный горожанин! Не будет у тебя никаких деревьев!", - сардонически резюмировал Варламов.

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20:47    
Чего это московские аферисты и жиды лезут в наш город ? У нас своих девать некуда.

19:20    
предлагаю "урбанисту" Варламову заняться проблемами деревьев в родной Москве, а тут мы уж как-нибудь сами разберемся!

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