КГИОП пожаловался полиции на удручающее состояние вновь горевшего особняка Черкасского

Сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, обследовав вновь горевший накануне, 5 июня, особняк Черкасского на Университетской набережной, 23, приняли решение обратиться в полицию.

КГИОП пожаловался правоохранителям на всё более ухудшающееся состояние исторического дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Минувшим днем на нем сильно горела крыша. Чиновники просят полицейских возбудить дело о нарушении правил эксплуатации объекта культнаследия.

Аналогичные жалобы направлены в КИО и администрацию Василеостровского района.

Напомним, особняк почти целиком принадлежит российскому бизнесмену Борис Берсону. Суд неоднократно штрафовал его за несоблюдение правил сохранения исторического здания, однако предприниматель игнорировал и заседания, и предписанные ему "санкции", предпочитая проводить время в Израиле. Берсон является совладельцем холдинга "Адамант". Внимание бизнесмена к памятнику архитектуры ранее пыталась привлечь и прокуратура, но он проигнорировал даже её требования.

Депутаты Заксобрания от фракции Партия роста неоднократно просили Смольный инициировать процедуру изъятия объекта культурного наследия у собственника