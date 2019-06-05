Объединенной судостроительной корпорации не хватает денег на переезд в Петербург

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), со слов ее президента Алексея Рахманова, морально готова переехать из столицы в Петербург в 2020 году, однако необходимых для этого финансов в настоящий момент в ее распоряжении нет. Информацию из первых рук цитирует издание "Фонтанка". Впрочем, проблема упирается не только непосредственно в деньги как таковые: по словам Рахманова, нужно совершить "несколько вещей".

"Первая – получить в собственность или на понятных условиях аренды здания. Они подобраны, по ним проходят определённые процедуры. Вторая – подготовить сами здания для размещения корпорации. Нам нужны линии закрытой связи, поскольку мы работаем с государственными секретами", - рассказал президент ОСК.

Крупный бизнесмен рассчитывает и на свой личный переезд на берега Невы. Для того, чтобы 300-350 его подчиненных смогли перебраться в Петербург в течение ближайшего года, ОСК потребуется занять более 1 млрд рублей.

Московский филиал при этом сохранится и продолжит работу.

Отметим, что после своей отставки с поста петербургского губернатора 3 октября 2018 года на работу в ОСК перешел Георгий Полтавченко, возглавив совет директоров. За ним последовал и его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

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