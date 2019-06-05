СМИ: Высшая школа экономики упразднит департамент политологии

Высшая школа экономики, ставшая фигурантом недавнего политического скандала, реструктурирует свое внутреннее устройство: департамент политологии должен будет составить одно целое с департаментом государственного и муниципального управления. Новое подразделение вуза будет именоваться департаментом политики и управления, о чем "Новой газете" рассказал научный руководитель Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Андрей Клименко. Именно его прочат в руководители нового научного департамента.

"Курсы, которые я читал в Высшей школе экономики, упразднены. Моя учебная нагрузка на следующий год ликвидирована", - признался специалист по электоральному процессу Александр Кынев, доцент департамента, которого ожидает слияние.

По версии общественной организации "Голос", происходящее продиктовано политическими мотивами: таким образом вуз мотивирует свободомыслящих педагогов, критически оценивающих ситуацию в стране, сменить место работы. Часть из них исследует щекотливые темы наподобие фальсификаций на выборах.

"У “неправильных” преподавателей возникает ситуация с отменой курсов, а поскольку у них нет нагрузки, им просто не будут продлевать временный контракт до заключения постоянного", - пояснил Кынев, один из таких исследователей.

Единая структура начнет функционировать с начала нового учебного года.

Последний громкий скандал, связанный с ВШЭ, разразился в мае, когда на ток-шоу со студентами "В точку! Персона", проводимое в стенах вуза, пригласили юриста ФБК Любовь Соболь, однако по непонятным причинам встречу отменили за день до назначенной даты.