ФБК нашел элитное "гнездо" чиновников московской мэрии

Возглавляемый Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование. На сей раз в фокус внимания разоблачителей попал элитный высотный дом на Садовнической набережной в центре столицы.

У Навального к московским властям и лично мэру Сергею Собянину относительно этого дома имеется целый ряд претензий. Так, в расследовании общественности напоминают, что в этом доме, построенном в 2017 году, чиновники обещали выделить жилье для тех, кто стоит в очереди на получение квартиры, для молодых семей и для льготных категорий граждан. В результате, судя по опубликованному видеооролику, заселилась в новостройку совсем другая категория граждан, а именно чиновники.

Утверждается, что на сегодняшний день заселены 24 квартиры, метраж которых варьируется в пределах от 131 до 180 кв. метров. ФБК также доказывает, что половина из этих квартир отдана в пользование действующим работникам городского правительства, а вторая - чиновникам другого уровня, в том числе федерального, а также других ведомств.

Вероятно, самая веская претензия расследователей состоит в том, что, согласно их аргументации и доказательствам, "Собянин „продавал“ эти квартиры за 1/10 часть кадастровой стоимости или что-то около того". Рыночная же стоимость таких квартир ФБК оценивает в 70-90 млн рублей.

Историю "чиновничьего гнезда" Навальный характеризует как "очень интересную и очень бессовестную".