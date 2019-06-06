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9:27

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области

фото ЗакС политика В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной службы безопасности задержали главу Министерства лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, извещает пресс-служба Следкома. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжских последствий (п. "в", ч. 3, ст. 286 УК РФ).

Следователи полагают, что Шеверда утвердил сплошную санитарную вырубку деревьев в государственном заказнике регионального значения "Туколонь". В результате были спилены 120 гектаров леса; общая сумма ущерба составила порядка 748 млн рублей. 

В ближайшее время Шеверде будет предъявлено обвинение и избрана соответствующая мера пресечения.

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