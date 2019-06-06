Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:52

В возрасте 60 лет скончался правозащитник Евгений Ихлов

фото ЗакС политика В возрасте 60 лет скончался правозащитник Евгений Ихлов

Накануне, 5 июня, в возрасте 60 лет умер известный российский борец за права человека, писатель, политолог Евгений Ихлов, поделился у себя в Facebook экс-руководитель Сахаровского центра Юрий Самодуров.

"Только что пришло страшное сообщение от товарища. Сегодня 5 июня около 6 вечера прямо за компьютером умер правозащитник, выдающийся политический публицист и мыслитель-историософ Евгений Ихлов", - известил Самодуров.

Евгений Ихлов родился 8 апреля 1959 года. Учебу начал в Московском гидромелиоративном институте, однако вынужденно вуз бросил. С октября 1990 года состоял в движении "Демократическая Россия", защищал Белый дом в августе 1991, критиковал ведение боевых действий в Чеченской республике.

Ихловым написано более двухсот публикаций. С 1998 по 2016 год стоял во главе информационно-аналитической службы движения Льва Пономарева "За права человека".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:51    
Жаль. Умный и хороший был человек. Светлая память.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
10:47 Вишневский подал документы в Горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга

10:17 Беглов подписал на ПМЭФ меморандум о создании центра по изучению искусственного интеллекта

9:52 В возрасте 60 лет скончался правозащитник Евгений Ихлов   1

9:27 В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области

5 июня, 20:58 ФБК нашел элитное "гнездо" чиновников московской мэрии   2

5 июня, 20:24 СМИ: Высшая школа экономики упразднит департамент политологии

5 июня, 20:05 «Рыжий Тарзан» и костюмированный «Ленин» ворвались в офис петербургского «Яблока»   9

5 июня, 19:45 Упав в грязь, мэр Омска ощутила на себе неблагоустроенность города

5 июня, 19:24 Объединенной судостроительной корпорации не хватает денег на переезд в Петербург

5 июня, 19:20 ЗакС и «похороны надежд»   3

5 июня, 18:47 Аспиранту МГУ Мифтахову продлили арест по делу о поджоге офиса "Единой России"   1

5 июня, 18:43 Кирилл Рогов: Основная задача режима - стравить умеренную и радикальную оппозицию   4

5 июня, 18:23 КГИОП пожаловался полиции на удручающее состояние вновь горевшего особняка Черкасского   1

5 июня, 18:09 Варламов столкнулся с нежеланием петербургских чиновников высаживать деревья   3

5 июня, 17:51 Ещё несколько участников протеста против возведения храма в центре Екатеринбурга получили штрафы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.