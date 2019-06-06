ГИК не отдал полномочия ИКМО «Гражданка» ТИКу №17

Горизбирком не одобрил передачу полномочий от избирательной комиссии муниципального образования «Гражданка» территориальной избирательной комиссии №17. Решение принято на заседании 6 июня, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИКа Дмитрий Краснянский сообщил, что ИКМО исправило все недочеты. Однако, по мнению Краснянского, передавать полномочия не стоит. У ТИК и так достаточно полномочий в связи с организацией губернаторских выборов, в том числе, в Псковской области, считает член ГИК. Он также уточнил, что при получении полномочий ТИК организует окружные комиссии, и «неизвестно, кто в них войдёт».

Член ГИК Ольга Покровская поинтересовалась на заседании, почему от одних ИКМО передачу полномочий одобряют, а по «Гражданке» - нет. Председатель городской комиссии Виктор Миненко поддержал слова Краснянского и добавил, что «Гражданка» не заложила в свой бюджет «ни копейки» для проведения муниципальных выборов.

В разговоре с ЗАКС.Ру Покровская согласилась с аргументами Миненко и Краснянского. Однако добавила, что «есть какие-то причины, которые тут явно не называются».

Напомним, на заседании 14 мая ГИК также не одобрил эту передачу. Причина: ИКМО хотела передать только часть полномочий, а передавать можно только все полномочия.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.