Перов собрал две первые подписи для прохождения «муниципального фильтра»

Подавший документы для участия в выборах губернатора Петербурга представитель «Партии социальной защиты» Виктор Перов объявил, что собрал две первые подписи депутатов местного совета для прохождения барьера.

«Мы не можем вам сообщить, кто они такие, поскольку это тайная информация и они боятся давления, поскольку могут не попасть на праймериз», - говорится в пресс-релизе «Партии социальной защиты».

Также сторонники Перова начали сбор средств в поддержку своего кандидата и просят петербуржцев переводить на его счет хотя бы пару рублей.

«Любой, давший пожертвование в фонд, имеет полное моральное право просить нашу партию выдвинуть его в депутаты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и получит полное сопровождение на муниципальных выборах. И мы всем авторитетом нашей партии гарантируем избрание в депутаты каждого выдвинутого от нашей партии кандидата», - обещают члены ПСЗ.

Напомним, Перов предлагает построить в Петербурге развитой социализм и отменить действие «пенсионной реформы» на территории региона. Ранее представители «Партии социальной защиты» заявили, что направили обращение врио губернатора Петербурга Александра Беглова с предложением инициировать между ним и Перовым соглашение о проведении честных выборов.

Для прохождения «муниципального фильтра» и регистрацией кандидатом в губернаторы необходимо собрать 155 подписей депутатов муниципальных образований.

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