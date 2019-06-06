Смольный, РЖД и "Бронка" договорились развивать транспортную логистику Петербурга

На Петербургском международном экономическом форуме, проходящем с 6 по 8 июня в "Экспофоруме", правительство города подписало соглашение с РЖД и ТЛЦ "Бронка" совместный пакт о развитии транспортно-логистической инфраструктуры Северной столицы, извещает 78.ru.

Согласно документу ТЛЦ представит Смольному инвестиционные предложения по возведению различных объектов - в том числе, инженерно-транспортного назначения. В числе ключевых обязанностей центра - привлечение новых инвесторов. РЖД в свою очередь подготовит варианты развития железных дорог города.

Как и предполагалось, на ПМЭФ было также заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве между Смольным и РЖД на сумму 83 млрд рублей.

Ранее врио губернатора Александр Беглов встречался с главой РЖД Олегом Белозеровым и обсуждал возможности модернизации петербургского железнодорожного узла и вопросы дальнейшего развития транспортной отрасли. Позднее Владимир Путин одобрил один из таких проектов - строительство скоростной ж/д магистрали Москва-Петербург.

В начале мая Беглов попросил у главы правительства Дмитрия Медведева 440 млрд рублей на развитие 17 объектов инфраструктуры города.

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